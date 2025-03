È morto Gianfranco Barra, l’attore caratterista aveva 84 anni

Roma - È morto a 84 anni Gianfranco Barra. Attore caratterista apprezzato per la sua versatilità, capace di passare per i ruoli più svariati, sia comici che drammatici, è morto nella sua casa a Roma, la stessa nella quale nacque nel 1940, fa sapere l'Adnkronos. Ha affiancato grandi nomi del cinema italiano ed è stato uno degli attori preferiti di Carlo Vanzina: l'ultima apparizione nella serie tv di Canale5, Sangue caldo, nel 2011.

Spalla di Ugo Tognazzi e Paolo Villaggio ne La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone, Gianfranco Barra è morto a 84 anni oggi, domenica 23 marzo 2025, nella sua abitazione a Roma, la stessa nella quale nacque nel 1940, scrive l'Adnkronos. Ha affiancato grandi nomi del cinema come attore caratterista: a dare l'annuncio della sua scomparsa la sua famiglia.

Barra esordì sul grande schermo nel 1968 nel film ‘Il medico della mutua‘ di Luigi Zampa, al fianco di Alberto Sordi. Ha recitato in diversi drammi e commedie ed è stato uno degli attori più richiesti dai fratelli Vanzina. È apparso infatti in ‘Eccezzziunale… veramente, Vacanze di Natale, La partita e in Sapore di mare. (1982). Diretto da Carlo Vanzina anche in Il pranzo della domenica, a inizio anni 2000, e Le barzellette, nel 2017 l'attore caratterista fu premiato al Formia Film Festival per il cortometraggio Anno nuovo vita nuova da lui scritto, diretto e interpretato. Per lo stesso ha ricevuto anche anche una menzione speciale ed un premio alla carriera. Nel corto, oramai in età avanzata, ripensando ai propri trascorsi artistici, l'attore attraversa un lacerante conflitto: "Celebrare i successi del passato oppure riviverli come esperienza di raggiunta maturità?", si legge su Il Corriere.