Nicola Savino nel ritratto di Claudio D'Angelo

Milano - L’artista siciliano Claudio D’Angelo a Radio Deejay per omaggiare con una sua opera il noto conduttore televisivo e radiofonico Nicola Savino. l'artista originario di Pozzallo ha ritratto il famoso conduttore, attraverso la rappresentazione di un "Doppiovolto". Un disegno a tecnica mista, in cui in una metà si vede raffigurato il grande artista spagnolo Salvador Dalì e nell’altra il protagonista degli show televisivi.

La fusione grafica dei due volti avviene tramite i baffi. “Antenne” che hanno creato l’immagine iconica del volto di Dalì e ancora sempre gli stessi baffi hanno caratterizzato e distinto il volto televisivo di Savino. D’Angelo racconta che Nicola è stato entusiasta del ritratto che evoca allo stesso tempo un pizzico di follia e genialità. Il titolo del disegno è "Tempesta di baffi".