Nuova coppia a “Ballando con le Stelle”? Lucrezia Lando e Lorenzo Tano

Dietro le quinte di “Ballando con Le Stelle”, si sarebbe formata una nuova coppia di innamorati. I protagonisti del nuovo amore nato in questa edizione del talent di ballo tra vip e maestri del sabato sera di Rai 1, sarebbero Lucrezia Lando e l’allievo Lorenzo Tano, figlio del porno attore Rocco Siffredi.

La complicità tra i due, 26 anni lei, 27 lui, è subito apparsa molto evidente e a quanto sembra , la giovane coppia non sarebbe accomunata soltanto dalla passione per la danza. In molti, a cominciare da Rossella Erra, opinionista di Ballando, non hanno dubbi sulla nascita di questo amore sbocciato in sala prove.

Se così fosse, Lucrezia Lando e Lorenzo Tano andrebbero ad aggiungersi al lungo elenco di maestri e ballerini che si sono innamorati nel corso del programma; ma fatta eccezione per il campione di nuoto Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, tutte le altre coppie sono naufragate anche dopo anni di legame, come accadde a Sara Di Vaira e all’ex calciatore Marco Del Vecchio. Lo scorso anno era stato il turno di Ema Stokholma e Angelo Madonia, ma anche questa storia, che era cominciata con tanti buoni propositi, è finita poco dopo l’estate.