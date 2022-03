Oscar 2022: le star vestono italiano FOTO

Oscar 2022: da Gucci a Prada, tutti gli stilisti italiani sulla passerella della 94esima edizione e sul palco del Dolby Theater di Los Angeles le

La parata di star che hanno sfilato sul red carpet di questa edizione del premio cinematografico più prestigioso del mondo intero - che per inciso sembra essere tornato agli antichi splendori dopo anni difficili causa pandemia (e non solo) - è la grande occasione anche per gli stilisti, i cui abiti diventano spesso iconici. È accaduto per la 94esima edizione degli Oscar, che al Dolby Theater ha visto sfilare i grandi nomi italiani dell’alta moda.

Tante aspettative per gli Oscar 2022 che hanno visto in gara ben 10 pellicole solo come Miglior film.

L'attesa della serata si è accompagnata alla frenesia del red carpet, dove le star hanno esibito i loro look firmati resi ancora più preziosi dai sfavillanti gioielli.



L'attrice che si porta a casa il titolo per il “Miglior vestito” è sicuramente Zendaya che ha scelto un completo Valentino composto da una camicia cropped di seta bianca e una gonna con strascico ricoperta da paillettes argento: l'outfit ricorda la scelta di stile di Sharon Stone nel 1998, quando partecipò indossando all'evento sfoggiando una camicia di Gap e una skirt di raso lilla di Vera Wang.

Tra i look mozzafiato quindi ha spiccato l’eleganza di Zendaya, made in Italy.

Nicole Kidman , nominata per la quarta volta come migliore attrice per il suo ruolo da protagonista in “Being the Ricardos”, si è presentata sul red carpet con un abito celeste polvere Armani Privè.



Meraviglioso anche il completo pantaloni rosso fuoco firmato Valentino di Ariana De Bose, candidata come miglior attrice non protagonista per “West Side Story”.



Tra i più apprezzati c’è il look di Simu Liu, firmato Versace, su cui è stata proprio Donatella stessa a metterci le mani per garantire la “perfezione” desiderata.

Stesso atelier anche per Lily James, con un vestito rosa in georgette di seta con spacco laterale della collezione couture autunno/inverno 2021.



Da una parte i classici abiti da sogno, che salvo varianti più o meno eccitanti sono gli stessi da sempre: Nicole Kidman in raso azzurro Armani Privé, la trionfatrice (in tutti i sensi) Jessica Chastain divinamente degradé in lilla (da brava rossa, sa quali colori la valorizzino) griffato Gucci, Kirsten Dunst in immancabile bustier rosso tutto sfarfallante di ruches, un vintage Lacroix azzeccatissmo, Penelope Cruz in nero Chanel, tanto chic ma anche un filo anonimo, dall'altra, invece, il nuovo plotone di giovani star che colgono l'occasione al volo per stupire, anche e soprattutto con i loro outfit che lanciano messaggi fashion decisamente più azzardati, forse più personali, indiscutibilmente più consapevoli.