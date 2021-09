Ottica Minauda: l'ottica di fiducia a Scicli

Domenica 12 settembre: in Piazza San Babila a Milano si forma una coda lunghissima davanti allo store Ray-Ban. L'obiettivo delle persone che pazientano per entrare è acquistare la novità nel campo dell'ottica: i Ray-Ban Stories, un paio di occhiali nelle iconiche forme Ray-Ban creati in collaborazione con Facebook.



Si tratta di un occhiale smartglasses, in grado di scattare foto e girare brevi video con il solo comando vocale, e, ancora, di ascoltare video e brani grazie a un sistema audio a 3 microfoni.

A 1.500 chilometri di distanza da Piazza San Babila, nell'Ottica Minauda di Via Noce a Scicli, questa notizia viene accolta con un sorriso: i Ray-Ban Stories hanno poco a che fare con stile e qualità. Sono più che altro uno sfoggio del progresso tecnologico, ma il tipo di tecnologia che interessa a Claudio e Rita, fondatori e proprietari dell'Ottica di Scicli, riguarda piuttosto gli strumenti ottici e i materiali degli occhiali presenti nel loro punto vendita. "La tecnologia ci ha portato avanti, ma è il rapporto umano che fa la differenza" afferma Rita Fidone Minauda.

Una storia fatta di persone



Claudio Minauda, proprietario dell'Ottica Minauda



Fondata a Pozzallo nel 1992 dai due coniugi, l'Ottica Minauda si trasferisce a Scicli nel 1996, prima in Viale I maggio, poi in Via Noce 40, dove la professionalità di Claudio Minauda, ottico diplomato all'Istituto Biosanitario di Napoli, e di Rita Fidone Minauda, responsabile dell'amministrazione del negozio, viene messa al servizio dei cittadini della provincia di Ragusa.



In trent'anni di attività, ciò che ancora fa la differenza resta il rapporto umano, che genera fiducia e crea un legame solido con i clienti dell'Ottica Minauda. La vicinanza alle persone e il rapporto diretto vengono prima di ogni cosa: "chiunque deve sentirsi a proprio agio entrando nel nostro negozio" sottolinea con passione Rita.



Il team dell'Ottica Minauda



Questa attenzione al rapporto umano è l'ingrediente tramandato di generazione in generazione nella famiglia (allargata) Minauda: ai genitori e ai dipendenti fidati, si è da poco aggiunga anche la seconda figlia di Claudio e Rita, prossima al diploma in ottica.



La selezione dei marchi





Dettaglio all'interno dell'Ottica Minauda



All'Ottica Minauda sarà difficile non trovare il paio di occhiali adatto a voi: le proposte spaziano da quei brand più attenti alle tendenze del momento, come i marchi del gruppo Kering Eyewear, perciò Gucci, Saint Laurent, Chloé, Mont Blanc, ad altri che hanno fatto della classicità il loro punto di forza, come Tom Ford, Max Mara e Swarovski, tutte linee distribuite dal gruppo Marcolin.



Non solo grandi nomi, perché all'Ottica Minauda potrete trovare anche piccole realtà italiane di grande qualità, come Eyepetizer e Kador, e spagnole altrettanto eccellenti come Kaleos e Gigi Barcelona.

I servizi dell'Ottica Minauda





L'entrata dell'Ottica Minauda



Accanto all'accurata selezione di montature da vista e da sole, l'Ottica Minauda mette a disposizione diversi servizi per la cura della vostra vista, effettuando test visivi con apparecchiature di ultima generazione. Potete prenotare la visita cliccando qui.



Viene offerto anche un servizio di alta personalizzazione per assemblare al momento della consulenza l'occhiale selezionato con lenti su misura. Non finisce qui: all'Ottica Minauda potete regalarvi (o regalare) un piccolo segno distintivo. Come ricorda Rita Fidone Minauda "gli occhiali devono emozionare", quindi perché non incidere le iniziali o un'immagine speciale sulle lenti dei vostri occhiali del cuore?