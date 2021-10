OVS lancia la collezione paperfree: no ai cartellini, sì al QR code

E' un periodo di grandi slanci e novità per OVS. Dopo l'affidamento del design della linea maschile a Massimo Piombo, che ora si occupa anche della collezione donna, dopo l'acquisizione di Stefanel nel portafoglio del gruppo, ecco un'altra novità ancora: è stata svelata la prima collezione paperless di OVS.



Paperless, quindi senza carta, senza i cartellini che, una volta effettuato l'acquisto, finiscono nella spazzatura. "Abbiamo smesso di pensare a cosa fare per l'ambiente e iniziato a pensare a cosa smettere di fare". Così esordisce OVS nell'annunciare questo passo verso la sostenibilità.

Il motto "do less to do better" pone l'attenzione proprio sulla riduzione nella produzione, per cercare delle alternative più intelligenti e al passo con i tempi, anche tecnologici. Ecco perché i cartellini vengono sostituiti dal QR code stampato sui capi: basterà inquadrare il codice di un capo della capsule collection per consultare online tutte le informazioni sul prodotto in questione.

La collezione ha un design molto funzionale: è pensata per lo spazio urbano e per il movimento. Si compone di giacche e parka imbottiti, piumini con le maniche in maglio, gilet a collo alto, pullover e t-shirt a maniche lunghe, pantaloni in tessuto tecnico e accessori come stivali Chelsea, zainetti e borracce. Per la maggiorparte capi ad alto contenuto tecnico, perché idrorepellenti, termoisolanti e antivento.



L'imbottitura innovativa è 100% animal free, composta al 75% da poliestere riciclato e al 25% dalla fibra Aura Sorona. Il nylon utilizzato è riciclato, il cotone è coltivato secondo le linee guida di Better Cotton Initiative, il più grande programma di cotone sostenibile al mondo. Anche la lana merino è cruelty free con certificazione No Mulesing, una pratica di tosatura delle pecore che lascia gli animali con evidenti e dolorose ferite.

La collezione è già disponibile online e negli store di OVS, dove potrete provare ad ottenere tutte le informazioni di cui avete bisogno grazie a un QR code inquadrato dal vostro cellulare.