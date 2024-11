Patty Pravo ha un compagno di 44 anni più giovane, Simone Folco

Lei è nata nel 1948 a Venezia, lei nel 1992, a Roma: gli anni di differenza sono 44.

Patty Pravo, pseudonimo di Nicoletta Strambelli, è tra le cantanti più conosciute e iconiche della canzone italiana. Conosciuta per capolavori come Il paradiso, Pazza idea, Pensiero stupendo, Ragazzo triste, La bambola e moltissimi altri, Patty Pravo ha iniziato a farsi apprezzare dal grande pubblico negli anni Sessanta, per poi diventare una delle cinque maggiori protagoniste della musica italiana. Nei lunghi anni di carriera si è però parlato molto anche della sua vita privata, costellata di grandi amori e molti matrimoni falliti, oltre al suo ultimo legame con l’assistente Simone Folco, di ben 44 anni più giovane di lei. Scopriamo di più.

Chi è Simone Folco, il giovane fidanzato di Patty Pravo

Nello spettacolo, la formazione di coppie di età molto diverse non è certo una novità. E in questa categoria rientra anche Patty Pravo, la quale sarebbe legata da un po’ di tempo al suo assistente e curatore d’immagine Simone Folco.

Il ragazzo ha ben 45 anni in meno della cantante, una differenza che non passa di certo inosservata, eppure tra i due pare esserci un’affinità elettiva veramente importante, profonda e solida. "Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune, un lampo amoroso di natura diversa. lui che esercita su di me il lato "accudente", tenendo a bada il mio temperamento", ha confidato Patty Pravo al settimanale Chi.

Su di lui non abbiamo moltissime informazioni, ma sappiamo che ha 32 anni, è originario di Roma ed è anche un designer. Tra le poche curiosità su di lui, inoltre, sappiamo che ha un bellissimo cane di nome Lilli al quale è molto legato e che ama trascorrere il tempo viaggiando e in compagnia degli amici.

Gli amori passati di Patty Pravo: cinque matrimoni falliti

Ma Simone è solo l’ultimo dei tanti amori di Patty Pravo, la "Divina" si è infatti sposata ben cinque volte, anche se nessuno di questi matrimoni è poi andato a buon fine. Il primo marito è stato il batterista inglese Gordon Faggetter, con il quale è finita cinque anni dopo. I due, separandosi, si sono anche promessi di non avere mai figli con altre persone dato che dal loro matrimonio non ne erano nati. Motivo per il quale Patty Pravo non avrebbe appunto mai avuto figli, come spesso racconta lei stessa. Il matrimonio successivo è stato con lo stilista Franco Baldieri, finito appena dopo poche settimane dalle nozze. Un amore lampo, si può dire. A seguire, Patty Pravo ha avuto un intenso flirt con Riccardo Fogli, il quale ha lasciato la moglie Viola Valentino proprio per scappare con la Pravo in Scozia dove i due si sono uniti con rito celtico. Fogli, acciecato da questo grande amore, ha anche abbandonato lo storico gruppo dei Pooh. Ma ovviamente non finisce qui perché, dopo queste relazioni, Patty Pravo è convolata a nozze in California con Paul Martinez, anche se le nozze non sono mai state trascritte in Italia. Successivamente, ha poi sposato il chitarrista americano John Edward Johnson, dicendogli addio dopo sei anni. Questo senza contare tutti gli altri flirt che le sono stati attribuiti nel corso degli anni, tra cui quelli con Giorgio D’Adamo, Maurizio Vandelli, Bill Conti, Red Canzian e Vasco Rossi.

Patty Pravo e la trigamia

Tra tutti questi matrimoni, la stessa Patty Pravo ha rivelato anche che in un certo periodo della sua vita si è ritrovata ad essere sposata contemporaneamente con tre uomini. Sposata con Franco Baldieri (anche se convinta di aver annullato il matrimonio) la Pravo si è risposata con Paul Martinez in America e successivamente con John Johnson. "L’avvocato mi tranquillizzò: la bigamia era punita; ma io sarei stata trigama. E la trigamia nel codice penale non è contemplata", ha raccontato l’iconica Patty Pravo in un’intervista.