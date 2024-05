Penelope Cruz compie 50 anni. Il segreto degli ormoni bioidentici

Penelope Cruz ha compiuto 50 anni lo scorso 23 aprile, ma come molte altre colleghe star - da Victoria Beckham a Eva Mendes - sembra avere stretto un patto con il diavolo. Il suo segreto? Sono gli ormoni bioidentici, come raccontò lei stessa nel 2021 in un'intervista a Elle. «Leggo costantemente di nutrizione e medicina, soprattutto quando si tratta di ormoni. Ho imparato così tanto negli ultimi anni da medici come Habib Sadeghi, Nigma Talib, Valentín Fuster e Dominique Fradin-Read, e sono molto grata per l'incredibile conoscenza che condividono». Penelope li abbinerebbe a dieta sana, creme viso, attività fisica quattro volte a settimana e otto ore di sonno per notte.

Pare che gli ormoni bioidentici siano un «supporto antiage» habitué a Hollywood.

Anche Ophra Winfrey se ne fa promotrice e sul suo sito scrive «E dopo un giorno di estrogeni bioidentici, ho sentito il velo sollevarsi». Ma quando Suzanne Somers, l'ex star di sitcom, nel 2006 ha pubblicato la bibbia e sull'argomento, bestseller per il New York times, Ageless: la nuda verità sugli ormoni bioidentici, il libro che celebrava l'impatto degli ormoni bioidentici sui sette sintomi, detti umoristicamente i Seven Dwarfs della menopausa (prurito, cambi di umore, sudorazione, insonnia, gonfiore, perdita della memoria e secchezza) sono iniziate le critiche da parte di alcuni medici, inclusi tre citati nel libro.

Infatti, la FDA, Food And Drug Administration americana, l'ente governativo che si occupa della regolamentazioni di alimenti e medicinali, recita: «Molti prodotti commercializzati chiamati “ormoni bioidentici” (e definiti naturali, ndr.) sono farmaci composti, che non sono approvati dalla FDA. La FDA non ha prove che gli “ormoni bioidentici” composti (ovvero realizzati su misura da una farmacia, secondo la prescrizione del medico, ndr.) siano sicuri ed efficaci, o più sicuri o più efficaci della terapia ormonale classica (con ormoni sintetici, ndr.)».

Cosa sono

«Sono simil-ormoni, uguali a quelli che il corpo produce, usati per la terapia ormonale sostitutiva definita naturale. Ma anche gli ormoni bioidentici si ottengono chimicamente. Possono essere supplementati nel caso di una carenza, di solito quando, con la menopausa, si riduce nelle donne la produzione di estrogeni», commenta la dermatologa Corinna Rigoni. «Sono preparati fitopreparati con azione estrogenica, ma dal punto di vista farmacologico su di essi c'è meno studio, e bisogna stare attenti ad assumerli in grosse dosi, le quantità devono essere monitorate, e vanno fatti controlli molto precisi rispetto a quelli necessari per assumere agli ormoni della TOS (Terapia Ormonale Sostitutiva), che hanno un dosaggio ottimale, come tutti i farmaci. Prima di usarli, anche in combinazione con altri sostituti ormonali di testosterone e progesterone, è necessario fare ecografia, pap test, esami del sangue, perché tutto ciò che è di origine ormonale o simile può incrementare tumori. La letteratura è ancora molto controversa, e soprattutto questi rimedi non vanno presi off label, con il fai da te, come si è fatto e si continua a fare con l'Ozempic, medicinale per i diabetici, usato da chi vuole dimagrire».