Pippo Baudo riappare in Tv per i suoi 87 anni. VD

Roma - Pippo Baudo ha compiuto ieri 87 anni. Il conduttore non perde occasione di ringraziare i suoi telespettatori con un videomessaggio andato in onda sul Tg2 del 7 giugno. L'enorme affetto che tante persone gli stanno dimostrando in questo giorno di festa ha fatto sì che questo giorno fosse speciale e unico. Molti, sui social, commentano per ricordagli la promessa fatta a Rosario Fiorello da Viva Rai2!, di tornare in televisione. Ad aprire la giornata di festeggiamenti, proprio il conduttore di Rai 2 che lo ha chiamato per fargli i più sentiti auguri.

In un video messaggio su Rai2 saluta la redazione e ringrazia i telespettatori così:«Voglio ringraziarvi. Oggi sto veramente vivendo una giornata meravigliosa e bellissima. Sì il compleanno lo festeggiano tutti, ma per me è diventata una festa speciale, perché sto notando una festa dedicata a me con molto affetto da parte di tutti i telespettatori. Grazie a tutti voi, vi voglio tanto bene».

Qui sotto il video. E sotto il video con il suo ricordo di Militello Val di Catania.