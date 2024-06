Ragusano Nico Arezzo è uno degli otto vincitori di Musicultura 2024

Ragusa - Nico Arezzo, giovane talento musicale di Ragusa, è uno degli otto vincitori di Musicultura 2024, prestigioso festival dedicato alla canzone popolare e d’autore. La fase conclusiva della 35esima edizione del festival si terrà a Macerata dal 17 al 22 giugno dove Arezzo si esibirà con il suo brano “Nicareddu”. Figlio del maestro Peppe Arezzo e della maestra di danza Emanuela Curcio, Nico Arezzo non è nuovo a riconoscimenti musicali visto che già in passato si è fatto notare anche per avere partecipato ad alcuni talent come Amici e X-Factor. Attualmente vive a Bologna dove continua a studiare e a lavorare nel campo musicale, senza mai dimenticare le proprie radici ragusane.

Musicultura è noto per essere un trampolino di lancio per artisti emergenti, tutelando la qualità espressiva della canzone italiana e favorendo un ricambio artistico generazionale. Sono stati in tutto 1187 i partecipanti. Nico Arezzo è stato scelto tra questi ed è arrivato in finale assieme ad altri sette (Anna Castiglia di Catania, De.Stradis di Bologna, Nyco Ferrari di Milano, Bianca Frau di Sassari, Helle di Bologna, Eugenio Sournia di Livorno e The Snookers di Morbegno).