Regina Elisabetta, 4 giorni di festa per il Giubileo di Platino

Londra - Le autorità britanniche hanno programmato quattro gironi di festa per celebrare il "Giubileo di Platino", ovvero i settant'anni sul trono della regina Elisabetta, dal 2 al 5 giugno prossimi. Come riferiscono i media britannici, i preparativi per le cerimonie sono già in corso e un programma più dettagliato verrà svelato nei prossimi mesi: è la prima volta che un monarca britannico raggiungerà questo traguardo.