Renato Zero, chi è il figlio Roberto Fiacchini, adottato da adulto

Renato Zero ha realizzato il suo istinto paterno nel 2003 adottando Roberto Anselmi Fiacchini, allora trentenne.

Roberto Anselmi Fiacchini è nato il 5 luglio 1973 a Roma. Dopo aver perso i genitori quando era molto piccolo, Roberto è finito in orfanotrofio e degli anni successivi non si hanno ad oggi particolari informazioni. Ciò che sappiamo è che il primo incontro con il grande Renato Zero è avvenuto per caso in un cinema e da quel momento tra loro si è creato un legame fortissimo. Nel 1993, Roberto è diventato il bodyguard ufficiale del cantante e il loro legame è cresciuto ancora di più. Renato Zero, non avendo figli naturali e avendo instaurato con il ragazzo un vero e proprio rapporto padre figlio, ha quindi deciso di adottarlo ufficialmente nel 2003, nonostante Roberto avesse ormai 30 anni.

Nel 2010, Roberto Fiacchini ha fatto la sua prima esperienza televisiva partecipando all’Isola dei Famosi proprio nella categoria "figli d’arte". In merito alla sua vita privata sappiamo invece che Roberto si è sposato dal 2004 con la compagna Emanuela Vernaglia, dalla quale ha avuto due splendide figlie: Ada e Virginia. Nonostante un periodo di separazione avvenuto nel 2010, i due si sono poi ritrovati e attualmente vivono a Roma, dove Renato è un nonno molto presente per le due nipotine.

Renato Zero e l’adozione di Roberto

"Sono sempre stato portato a prediligere le persone sfortunate. Roberto aveva perso i genitori e ho sentito che era giusto potergli dare un supporto morale, poi diventato anche istituzionale", aveva rivelato proprio Renato in un’intervista a Grazia in merito all’adozione del figlio Roberto. Una decisione arrivata, appunto, quando Roberto aveva 30 anni ed era già un uomo fatto e finito. Proprio in merito a questo, a BSMT di Gianluca Gazzoli, il cantante aveva raccontato: "Avevo deciso di prendere 10 anni di rodaggio prima, per capire se fossi pronto io e se fosse pronto lui. Ne sono passati meno, in realtà, ne sono passati 8. Un giorno sono tornato e ho visto mia madre completamente nuda sotto la doccia e mio figlio con i boxer che la lavava. Ho chiuso la porta e siamo andati in viale Giulio Cesare per adottarlo".

Una scelta di cui il cantante non potrebbe essere più fiero. "Quando persone non possono avere figli per diverse ragioni, con tanti bambini che sono abbandonati nel mondo, adottare è molto meglio che affittare un utero e prendere una donna come se fosse una macchina", aveva infatti aggiunto Renato esprimendo indirettamente il suo parere sul delicato tema della maternità surrogata.