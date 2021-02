Ristorante riceve 1 stella Michelin A 20 giorni dall’apertura. FOTO PIATTI

Londra - L’assegnazione più veloce del West. Una stella Michelin a soli 20 giorni dall’apertura per il ristorante Behind, dello chef Andy Beynon.

Beynon ha aperto il suo locale di appena 18 posti a sedere nella zona Est di Londra, e dopo 20 giorni è stato baciato dalla sua prima stella Michelin. Per il talentuoso chef è stato uno shock anche se non del tutto una sorpresa: “So che siamo al livello, la squadra è fantastica. Sinceramente non riesco a crederci, ma sento che uno dei motivi di aver ottenuto questo riconoscimento è tutto il duro lavoro che ho fatto prima, lavorando con tutti i migliori chef del Regno Unito. Settimane di sei giorni, giorni di 18 ore, senza vedere i propri cari. C’è molto sacrificio“, afferma Beynon dopo l’annuncio.

Che senso ha un riconoscimento così precoce? Forse la guida Michelin sta adottando una strategia che vuole aiutare i ristoranti e gli chef che meritano il riconoscimento e che si sono impegnati e si sono dimostrati determinati anche in questo periodo così incerto e critico legato alla pandemia.