Roberto Ciufoli: incidente in diretta all'Isola dei Famosi

Robero Ciufoli si è infortunato in diretta nella prima puntata. Non parte benissimo l'Isola dei Famosi per Roberto Ciufoli. L'attore, 61 anni, si è fatto male durante la prima prova immunità. Tra lanci dall'elicottero, schede di presentazione e prime schermaglie tra i concorrenti, la gara è entrata nel vivo con le prove che hanno visto contrapporsi le due squadre in gioco. Da una parte i Burinos (Awed, Daniela Martani, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne e Vera Gemma) e dall'altra i Rafinados (Drusilla Gucci, Akash Kuhmar, Ferdinando Guglielmotti, Angela Melillo, Roberto Ciufoli ed Elisa Isoardi). Ma è durante la prima prova immunità che è avvenuto l'incidente che ha visto protagonisti Roberto Ciufoli e Akash Kuhmar.

Il modello Akash, si è tuffato ed è accidentalmente atterrato sulla spalla del comico. Ciufoli è stato prontamente medicato e fasciato e dopo la diretta condotta da Ilary Blasi è stato sottoposto ad un check up medico. Nonostante il dolore Roberto non ha mai perso la sua ironia e la voglia di scherzare. "Ho pensato di mettermi elegante, sono venuto in-gessato", ha dichiarato. Al momento, dunque, nulla di grave ma il naufrago, inserito nel gruppo dei Rafinados, dovrà portare la fasciatura per qualche giorno. Il comico della "Premiata Ditta" ha dovuto rinviare l'inizio della sua avventura all'Isola per effettuare alcuni accertamenti medici dopo l'infortunio alla spalla avvenuto durante la prima prova immunità