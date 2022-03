Ron Moss, l’eterno Ridge di “Beautiful” ha compiuto 70 anni

Ronn Moss ha compiuto 70 anni, sembra incredibile ma è vero. Al Corriere, l’ex Ridge Forrester di Beautiful ha raccontato la sua nuova vita: fa il musicista, continua a recitare, ma ha anche comprato una masseria in cui organizza eventi e matrimoni.

I fan della soap opera più che trentennale Beautiful si sono riuniti, lo scorso 4 marzo per fare l’attesissimo augurio di buon compleanno al figlio prediletto: il più bello dei Forrester, Ron Moss.

L’attore, per ben 25 anni ha indossato i panni – è il caso di dirlo – dello stilista Ridge Forrester. Il ragazzo dalla mascella pronunciata e dallo sguardo intrigante si era presentato ai casting per ottenere il ruolo in Beautiful quando era un uomo più che cresciuto. Trentacinque anni il suo primo copione in mano per rendere “carne e ossa” colui che è diventato uno dei sex symbol della famiglia “allargata” Forrester. Ma Ron Moss, prima di interpretare Ridge, ha una discreta carriera musicale con il gruppo che aveva fondato circa dieci anni prima, i Playler, e poi da solista.

Nella sua carriera si evidenziano un singolo in classifica e un album prima del provino che lo ricordano con in mano la sua chitarra da vera rock star, strumento che continua ad impugnare anche adesso, alla sua veneranda età, che cerchia un numero tondo, il 70.

Ron Moss l’amore per l’Italia e per le donne, come sul set di Beautiful

L’attore ama l’Italia come gli italiani amano lui. E se ancora oggi i telespettatori del Belpaese non si capacitano del fatto che Moss ad un certo punto abbia abbandonato i panni dell’intrigante Forrester dopo ben venticinque anni, è più che giusto per chi è cresciuto guardando la storica soap opera ambientata nell’alta moda di Los Angeles. Conteso da due donne altrettanto celebri del cast come lo sono ancora oggi Brooke e Taylor, come anche nella vita. Forse Moss non avrà avuto in passato una vita sentimentale così complessa e “disordinata” come il suo Ridge, ma la storia d’amore vissuta con la prima moglie (con cui ha avuto due figlie) l’attrice e scrittrice Shari Shattuck con la quale ha divorziato nel 2002, e la relazione con la modella e attrice Devin Devasquez sposata nel 2009, sottolinea la sua indole non così velata da latin lover.

L’attore americano, conosciuto dal pubblico per aver interpretato per ben 25 anni l’affascinante Ridge Forrester nella soap Beautiful, ha ripercorso la sua vita in un’intervista al Corriere che ha raccontato la sua vita attuale lontano dai riflettori e pure i rapporti con i colleghi della longeva soap americana.

Ron Moss, l’eterno Ridge di “Beautiful” ha compiuto 70 anni

Adesso Ron Moss considera l’Italia e, in particolare la Puglia, la sua seconda casa. Qui ha acquistato una masseria dove ha festeggiato il suo 70esimo compleanno con gli amici e l’intenzione è di organizzare matrimoni ed eventi.

“Diciamo che conosco l’argomento molto bene. Posso essere considerato a tutti gli effetti un super esperto, meglio di così” ha ironizzato l’attore facendo riferimento alla finzione della soap americana dove il suo personaggio si è sposato ben 13 volte.



Difficile che il volto di Ridge venga ricordato in altri profili, se non in due. Moss, ancora oggi conquista il podio per essere forse il più premiato e amato dai telespettatori. Privilegiato probabilmente dal fatto che è stato il primo ad indossare i panni del più grande dei Forrester, anche se biologicamente sappiamo essere un Marone. Poi, dopo aver compiuto un quarto di secolo sul set interpretando lo stilista di Los Angeles, ecco che il ruolo viene dato a Thorsten Kaye.

Nessuna mascella che ricordi lo storico Ridge. Per non parlare della postura. Più “morbida” e accomodante in Kaye, ma ancor più riservato rispetto a Ron Moss. Difatti è risaputo quanto sia difficile che l’attuale Forrester rilasci interviste e dunque, rivelazioni importanti. Agli occhi della cronaca rosa, Thorsten e Ron rappresentano due persone distinte e lontane, ma legate artisticamente da un unico destino, quello di aver vissuto la vita del personaggio Ridge Forrester.

Ron Moss non ha più contatti con i colleghi

Da quando ha lasciato Beautiful Ron Moss ha perso i contatti con i suoi colleghi attori, protagonisti come lui della soap. “Sfortunatamente non ho più visto né più parlato con nessuno. Credo dipenda dal fatto che abbiamo tutti vite diverse ora. Mi mancano molte delle persone di Beautiful perché all’epoca eravamo davvero una grande famiglia. Ma la vita accade quando siamo impegnati a fare altri progetti”, ha confidato aggiungendo anche di non aver più visto la soap: “Non guardo affatto la tv, in effetti”.