Saldi invernali 2022: le borse a mano e a spalla da acquistare

L'effetto dell'acquisto impulsivo da saldi invernali vi ha già travolto? Anche se gli sconti di stagione hanno questa reazione su molte persone, è importante non farsi abbagliare dal risparmio, così da non finire per comprare abiti e accessori di cui non se ne ha la necessità. Davanti ad una super offerta, è bene per il nostro portafoglio, per il guardaroba e (non da meno) per il pianeta, cominciare a chiedersi: ne ho DAVVERO bisogno? E' un prodotto che desidero da molto tempo e questa è l'occasione giusta per acquistarlo? Oppure non l'avevo mai visto prima, mi piace tantissimo!! Starebbe benissimo con quel paio di scarpe che non indosso mai. LO COMPRO!!

Solitamente gli acquisti guidati da quest'ultimo impulso restano seppelliti da montagne di abiti a loro volta presi in un raptus da saldi di stagione. Perciò, se desiderate comprare in modo differente, vi consigliamo di fare qualche valutazione a monte dell'acquisto. Ecco quindi che vi selezioniamo 5 borse a mano super cool, che magari sono nella vostra wishlist da moltissimo e ora vi sentite più convinte a comprare. Partiamo!

La tote di Kurt Geiger





Borsa tote Shoreditch, Kurt Geiger London



Uno dei marchi più desiderati del momento, questa tote bag di Kurt Geiger la trovate al 10% su Farfetch. Il design rigido la fa sembrare una borsa d'altri tempi, sensazione enfatizzata dalla goffratura dell'esterno con effetto coccodrillo, decorata dal logo, il prezioso ciondolo con la testa d'aquila. Presenta due piccoli manici tondi e rigidi, una chiusura superiore con zip e se lo desiderata anche la tracolla rimovibile.

La Medusa di Versace





Borsa a spalla La Medusa Small, Versace



A proposito di loghi preziosi applicati sulle borsette del cuore, sul sito di Mytheresa trova al 40% di sconto la mini versione della borsa a spalla La Medusa di Versace. Questa borsetta è realizzata in suede marrone, nel suo complesso molto essenziale, con un design ispirato agli anni 90': il profilo è leggermente curvo e present aun manico regolabile così che si possa indossare sia a spalla che a tracolla.

La Chiquito di Jacquemus





Borsa Le Chiquito Montagne Small, Jacquemus



Al 30% sempre su Mytheresa anche Le Chiquito Montagne in versione small di Jacquemus, una delle sue borse più famose e desiderate. Questa in particolare è realizzata in pelle di vitello in una tinta di turchese brillante e irresistibile. La borsettina è rifinita dalla chiusura con moschettone dorato, da un manico cilindrico e dalla tracollina. A completarla la "J" di Jacquemus dorata posta in un angolino della Chiquito.

La tracolla di Off-White





Borsa a tracolla Swiss, Off-White



E' una piccola e irriverente borsetta la Swiss di Off-White: chiusura superiore a zip e seconda chiusura con la clip d'ufficio per tenere insieme i documenti, inserita nel dettaglio cut-out della parte frontale. La borsetta di pelle nera viene indossata con la tracolla sottile altrettanto nera. La trovate al 10% sul sito di Farfetch.

Il secchiello di Balenciaga





Secchiello Wheel Small, Balenciaga



Una borsa per illuminare il vostro inverno, il secchiello Wheel di Balenciaga nella versione small lo trovate al 30% sul sito di Mytheresa. E' realizzato in nylon riciclato con chiusura a coulisse sulla parte superiore. Può essere portato a mano grazie al manico oppure a tracolla. Il logo nero è ricamato a contrasto sul tessuto rosa fluo.