San Remo 2022: Noemi look tutto in trasparenza per il debutto

Noemi incanta il palco dell’Ariston durante l’esibizione della prima serata della 72 esima edizione della kermesse Italiana

A Sanremo, Noemi sceglie il lusso: abito, scarpe e gioielli valgono oltre 100mila euro

Bellissima ed eterea appare Noemi a questa edizione di Sanremo 2022. Da qualche anno la cantante ha trasformato il suo stile e grazie a una dieta mirata e l’allenamento è tornata in forma più in forma che mai e sulla scalinata dell’Ariston ha stupito tutti.

«Noemi è sempre più bella, ma che si mangia a colazione?». Sui social dopo la prima esibizione della cantante romana a Sanremo 2022, il verdetto è unanime: i suoi look migliorano con il tempo.

Se aualche anno fa la rossa dell'Ariston aveva fatto scalpore per il cambiamento fisico, oggi possiamo focalizzarsi su quello (cambiato in meglio, decisamente) del suo look.



Sanremo 2022, Noemi tutta in trasparenza.

Per la prima serata del 72esimo Festival della canzone italiana ha sceso le scale in un modello di Alberta Ferretti un po' etereo-svolazzante un po' tutto in trasparenza: gambe in vista, insomma, ma niente di volgare.

Tanto che sui social, per Noemi è tutto un applauso sia da parte degli uomini che da quella delle donne (che, si sa, è notoriamente più esigente).

Noemi, 40 anni, romana, partecipa per la settima volta al Festival di Sanremo; il debutto nel 2010, miglior piazzamento nel 2012, con il terzo posto di Sono solo parole, brano scritto da Fabrizio Moro.

Quest’anno arriva all’Ariston con Con Ti amo non lo so dire, che porta la firma di Mahmood – in gara con Blanco – brano, che invita a superare le proprie paure senza avere paura di mostrare i sentimenti.

Lo scorso anno l’artista aveva svelato il suo segreto di bellezza: “Niente di particolare, solo attività fisica e ho mangiato poco la sera”. Non è stata una passeggiata trasformare il suo corpo in quel modo: la cantante ha spiegato di essersi impegnata moltissimo negli allenamenti con il metodo Tabata che, oltre a bruciare i grassi, migliora la resistenza fisica.



Noemi a Sanremo 2022 , sceglie Alberta Ferretti

Per la settima partecipazione al Festival Noemi ha scelto un vestito di Alberta Ferretti impreziosito da gioielli Bulgari: anello a doppia spirale della collezione Serpenti Viper, in oro rosa con pavé di diamanti (13.900 euro) e un orologio della collezione Serpenti Incantati, in oro rosa e tempestato di diamanti, non più in vendita sul sito del brand ma acquistabile nei siti di gioielleria specializzata a un costo di circa 83mila euro. Il tutto impreziosito dalle scarpe shining di Aquazzura: prezzo intorno ai mille euro.



"Ti amo non lo so dire". Che ha stile invece, la ragazza lo dice benissimo.