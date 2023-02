Sanremo 2023, Fedez e Chiara Ferragni vivranno in case separate

Sanremo 2023, Fedez: “Per il Festival io e Chiara Ferragni vivremo in case separate”. E spiega il motivo

Il rapper è arrivato nella città dei fiori ma spiega sui social che non vivrà con la moglie nella settimana della kermesse. Le motivazioni sono esclusivamente professionali

È iniziata la settimana di Sanremo che culminerà sabato 11 febbraio con la finale del Festival giunto all’edizione numero 73. Al timone della manifestazione Amadeus confermatissimo dalla Rai dopo i successi degli anni passati. Anche quest’anno tanti colpi di scena e tante novità che già sono state annunciate al pubblico nelle settimane passate. Amadeus ha sempre scelto il TG1 per fare i grandi annunci, come quello su Chiara Ferragni. La nota imprenditrice digitale sarà co-conduttrice nella serata inaugurale e in quella finale, in onda su Rai Uno martedì 7 febbraio e sabato 11 febbraio.

Case separate a Sanremo per Fedez e Chiara Ferragni. Nessuna crisi all’orizzonte, per carità, solo una scelta di carattere esclusivamente professionale. Se l’imprenditrice digitale e co-conduttrice della prima e dell’ultima serata del Festival alloggerà in una villa da sogno a Cipressa, a circa 15 km dalla città dei fiori, il marito starà altrove. È lui stesso a rivelarlo nel corso di una diretta sui social: “Io e Chiara vivremo in due case separate a Sanremo. Perché io sarò con il team di Muschio Selvaggio. Ma ci vedremo. Oggi andrò a trovarla”.

E a proposito di Muschio Selvaggio, il podcast condotto insieme a Lusi Sal, il rapper annuncia l’arrivo di un ospite molto gradito ai fan del Festival, parlando di un “grande escluso” che sarà con loro alla conduzione degli speciali da Sanremo. I follower hanno ipotizzato che si possa trattare del maestro Beppe Vessicchio. Fedez non si sbilancia, ma sembra confermare: “Mi sa che avete già indovinato”.

Manca un giorno all’inizio del Festival di Sanremo 2023 e Chiara Ferragni si sta preparando a interpretare al meglio quello che, nei fatti, sarà il suo primo ruolo come co-conduttrice.

L’imprenditrice, che condurrà la prima e l’ultima serata della kermesse sanremese, è molto emozionata, perché in questa avventura non sarà sola: con lei, a Sanremo, ci sarà infatti tutta la sua famiglia al completo, ovvero Fedez e i figli Leone e Vittoria.