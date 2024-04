Scende il prezzo della casa di Raffaella Carrà

Roma - Nessuno vuole comprare la casa in cui ha vissuto, fino all'ultimo giorno, Raffaella Carrà. Una casa spettacolare di 400 metri quadrati. Un piano intero con finestroni e terrezza immerse nel verde dell’Hollywood della Capitale. Si perché la casa della signora Carrà è situata al primo piano in un comprensorio nel quartiere Vigna Clara, a Roma Nord, una delle zone più esclusive della città.

Eppure "questo eden arredato in stile anni Ottanta nei toni del panna e dei pastello, nel quale ha vissuto Raffaella Carrà fino all’ultimo dei suoi giorni, il 5 luglio 2021, non riesce a trovare nuovi proprietari", conferma il settimanale Gente che mostra anche molte foto dell'appartamento arredato personalmente da Raffa e con cui ha condiviso gli spazi con i due grandi amori, Gianni Boncompagni e poi Sergio Japino.

Un appartamento in vendita ormai da un paio di anni ma senza mai un vero e proprio acquirente.

Nemmeno l'idea che ci abbia vissuto per 50 anni una Star delle televisione come la Carrà ha fatto fino ad ora la differenza. Certo la richiesta non è facile da accontentare. La primia valutazione era di 2 milioni e 100 mila euro, ora invece, scrive Sabrina Bonalumi sul settimanale Gente, "per renderlo più “abbordabile”, l’importo è sceso a 1 milione 870 mila euro. Unica costante restano le spese mensili di 1.800 euro". Certo non è poco ma il piano intero che si è assicurata Raffaella Carrà è suddiviso in nove camere da letto con altrettanti bagni, un doppio ingresso, un grande salone, due sale da pranzo, una cucina, sauna e idromassaggio. All'interno del lussuoso condominio una piscina circordata da un parco, campi da tennis. Il tutto sorvegliato giorno e notte. Per chi si volesse fare avanti si dice che il prezzo sia ancora trattabile.