Si è sposato l'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. FOTO

Catania - Questa mattina, nella chiesa di San Biagio a Catania, l’assessore alla Salute, Ruggero Razza, è convolato a nozze con Elena Pagana, deputata regionale ex 5 stelle oggi Attiva Sicilia. Razza e Pagana sono già genitori di un bimbo piccolo, Federico, nato nella primavera del 2021.

La sposa è arrivata nella chiesa di San Biagio, detta anche chiesa di Sant’Agata alla Fornace, che sorge all’estremità occidentale di piazza Stesicoro, fasciata in un elegantissimo abito bianco con velo e indossando la mascherina, come prevede l’ordinanza regionale. Visibilmente emozionato lo sposo che l’ha attesa, come da tradizione, sul sagrato della chiesa, anche lui, in mascherina, come del resto tutti gli invitati.

Grande la gioia dei presenti alla cerimonia che da indiscrezioni pare sia stata molto emozionante.