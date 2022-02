Silvia Toffanin con Ezio Greggio a Striscia la notizia

Silvia Toffanin approda al bancone di "Striscia la notizia". La conduttrice di "Verissimo" ha debuttato ieri e per una settimana al timone el tg satirico in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 20.35. Veste inedita per la Toffanin, da anni volto noto e apprezzato del rotocalcio in onda il sabato e la domenica sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset.

La Toffanin ha al suo fianco Ezio Greggio, il veterano dei conduttori del programma di Antonio Ricci. Greggio è reduce dall'ennesima conduzione con Enzo Iacchetti, suo storico partner. La nuova coppia resterà alla guida di "Striscia" fino a lunedì 28 febbraio. Al loro posto tornerà infatti un altro duo di presentatori già noto ai telespettatori: il poliedrico Gerry Scotti leggerà le news satiriche con al fianco la comica e cabarettista Francesca Manzini.

Alcuni giorni fa i comici palermitani Roberto Lipari e Sergio Friscia erano tornati per la seconda volta sulle poltrone di Striscia la notizia. Un ritorno alla conduzione durato solo dieci giorni, dal 2 al 12 febbraio, periodo in cui il "titolare" Enzo Iacchetti era risultato positivo al Covid. "Non siamo abituati a lavorare così tanto, non chiamateci più - ha ironizzato Lipari -. Va bene sostituire ma poi diventa sfruttamento della sostituzione". "Questo ritorno a Striscia non c'era messo - ha aggiunto Friscia - è stato inaspettato ma piacevolissimo. Grazie per averci seguito siete stati tantissimi, ci avete riempito di amore".

Non dorme da una settimana, Silvia Toffanin. «Sono super emozionata - ha ammesso la Toffanin - è una settimana che non dormo, perché ci penso». Per la sua nuova avventura le sono arrivati anche i messaggi di incoraggiamento di Iacchetti («Sarai un portento, con Ezio sarete una coppia straordinaria») e soprattutto di Michelle Hunziker, che ha rivelato di sognare da sempre la doppia conduzione con l’amica. «Sei nata per fare Striscia - ha detto infatti la Hunziker - erano anni che speravo lo facessi, anzi speravo con me, ma sei in buone mani».