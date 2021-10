Stella McCartney insieme a "Sex Education" per sensibilizzare sui tumori

Il brand di moda Stella McCartney da sei anni consecutivi, in occasione del Mese della Prevenzione del Tumore al Seno, si impegna ad amplificare la sensibilizzazione sul tema. La campagna del settimo anno è stata creata in collaborazione con la serie Netflix "Sex Education", di cui tutti parlano perché è da pochissimo uscita la terza stagione.



La serie, amatissima dalle generazioni più giovani, si è distinta per la chiarezza e l'ironia tipicamente British con cui libera molti tabù sessuali dalla stigmatizzazione quotidiana. Se gli argomenti intoccabili che però toccano le vite di tutti, soprattutto dei ragazzi, restano "non detti", la conseguenza è una buona dose di sofferenza emotiva (e fisica), mancanza di informazione e quindi di prevenzione.





La campagna diffusa con un video disponibile sul sito di Stella McCartney si intitola "Toilet, Teeth, Tits (TTT)" e incoraggia le donne di tutte le età ad introdurre l'autopalpazione nella routine mattutina, con il tipico humor della serie Netflix. Il video informativo vuole sfatare i miti legati al tumore al seno e introdurre sane abitudini di prevenzione soprattutto tra le generazioni più giovani.

"Sono molto entusiasta di unirmi alla famiglia di Stella per promuovere una causa così importante." dice Chinenye Ezeudu, l'attrice che interpreta Vivienne in Sex Education. Durante il lockdown in Gran Bretagna sono state circa un milione le donne che non hanno potuto effettuare mammografie perché i loro appuntamenti erano stati annullati. Il tumore al seno si prende la vita di troppe donne: è fondamentale imparare a prevenirlo.



T-shirt TTT, Stella McCartney



In occasione di questa campagna, Stella McCartney ha prodotto una t-shirt inserita anche nella collezione autunno inverno 2021, acquistabile sul sito ufficiale: per ogni t-shirt venduta, il brand si impegna a donare un reggiseno post mastectomia Louise Listening. Nota di colore, nel vero senso della parola: la maglietta TTT è realizzata in cotne organico con una tintura che reagisce al calore. La t-shirt diventa rosa quando viene toccata: un invito simpatico all'autopalpazione.

"Abbiamo bisogno di leggerezza più che mai - afferma la stilista Stella McCartney - e ho sempre creduto nel portare umorismo nella moda. Ora lo stiamo usando come strumento per ricordare alle donne di tutte le età di controllarsi il seno, specialmente alle donne più giovani che potrebbero non essere consapevoli della necessità di una mammografia o che hanno saltato il loro appuntamento durante il lockdown".