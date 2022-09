Teresa Cilia, l'ex tronista ragusana vince il tumore ma perde l’amore

Ragusa - Teresa Cilia è tornata sui social dopo una lunga assenza a causa di un tumore all’utero, che combatte da quando aveva solo 24 anni. Oggi l’ex concorrente di Uomini e Donne ne ha 35 e ha raccontato al pubblico che la segue nella sua attività di wedding planner come ha affrontato il suo dramma: “Sapete cosa mi ha salvata? La fede! - dice -. Sì, perché non mi sono rassegnata e ho affidato tutto nelle mani di Dio pensando di combattere e superare tutto! Ho vinto anche se ancora vivo nella paura, ancora porto un dolore nel cuore, che nascondo con un sorriso. Adesso le mie preghiere sono cambiate - spiega su Instagram -, prego per avere la correttezza di non deludere nessuno, amare il prossimo, aiutare chi ha bisogno. Non sono perfetta e alcune situazioni forse le ho meritate… credetemi, c’è sempre chi sta peggio! Ma soprattutto, dopo la tempesta esce sempre il sole".

La giovane - nata a Ragusa nel 1987, la più piccola di quattro fratelli - ha condiviso con i follower il suo sfogo parlando anche della morte del padre, sempre per un cancro, quando lei aveva solo 3 anni. Dopo un impiego come vetrinista, Teresa ha fatto le sue esperienze televisive nei programmi Ragazzi e Ragazze e poi nella trasmissione dove ha incontrato il corteggiatore Salvatore Di Carlo, diventato suo marito, conterraneo di Termini Imerese (insieme nella foto, il giorno del matrimonio). Un grande amore, tanto che nel 2015 la coppia di siciliani lasciò il reality Temptation Island dopo appena due settimane perché soffriva troppo la separazione. In seguito ha lavorato ancora a Canale 5, nella redazione di C’è posta per te di Maria De Filippi, occupandosi di smistare la corrispondenza che arrivava ma - per via di screzi con Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi – alla fine ha preferito lasciare Roma e tornare a vivere nella sua terra iblea con Salvatore.

Nella story online non fa cenno al compagno: i due sono molto riservati ed entrambi, dopo gli anni di popolarità in tv, erano tornati alla vita di tutti i giorni: lei lavorando come commessa in un negozio, lui come portiere del Modica Calcio. Secondo alcuni indizi online, però, la loro storia sarebbe giunta al capolinea: da qualche giorno, infatti, Teresa ha cancellato da Instagram tutte le foto che la ritraevano col marito, smettendo di seguirlo. Poi ha condiviso un video con le immagini più romantiche dei cartoni Disney, accompagnato dalla voce di Gio Evan: “Un giorno mi perdonerò del male che mi sono fatta e del male che mi sono fatta fare – ha scritto –, mi stringerò così forte da non lasciarmi più. The End”. E ancora: “Non voglio più inciampare in chi non ha voglia di crescere o in chi ha paura di amare. Ho bisogno di qualcuno che abbia bisogno di me e che pensi: ha mille difetti, ma nonostante tutto ne vale la pena. Ho bisogno di qualcuno che non devo sempre rincorrere, qualcuno che mi capisca”. Salvatore, invece, resta in silenzio.