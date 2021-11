Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani insieme a Verissimo: «Ci amiamo»

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanziani hanno reso pubblica la loro relazione d'amore per la prima volta la dove tutto è cominciato. «È ufficiale - ha detto a Silvia Toffanin durante una puntata di Verissimo l'influencer - Sono fidanzato con Tommy e questa è la prima e unica intervista di coppia che faremo. Ci siamo conosciti dopo un periodo di grande esposizione, io dopo il Gf Vip e lui dopo Amici, e quindi di contro siamo molto riservati sulla nostra vita privata. Sono stato io a fare il primo passo, lo avevo visto nel talent di Maria De Filippi. Poi era venuto ospite da te e lasciai un commento sotto il post di Verissimo. Da quel momento gli ho scritto su Instagram e ci siamo visti a Milano. È partita da subito. A me poi piace corteggiare, sono stato molto galante».

Emozione e lacrime, come spesso accade di fronte alla Toffanin.

«È stata una cosa completamente inaspettata, questa storia d'amore che è nata in un momento totalmente inaspettato della mia vita. Sono molto riservato, ma sono comunque contento di essere qui a parlare della nostra storia d'amore». Anche Staziani fa eco al suo fidanzato. Il nuovo volto di Drag Race Italia dopo tante difficoltà sentimentali ha bisogno di dirlo a tutti: «Sono felicissimo».