Trussardi cancella la Hunziker dai social: fatale il bacio con Eros

E' finita tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. L’imprenditore ha cancellato la donna da Instagram, smettendo così di seguire l’ormai ex moglie sui social. Alcune indiscrezioni riferiscono che Trussardi non avrebbe gradito il bacio tra la Hunziker ed Eros Ramazzotti, durante lo show "Michelle Impossible" su Canale 5. Trussardi ha rimosso dai suoi contatti anche Aurora Ramazzotti. L’ex coppia ha annunciato la separazione a gennaio con un comunicato stampa congiunto, dopo 8 anni di matrimonio.

La Hunziker, durante la sua trasmissione, aveva lanciato qualche frecciatina: “Quante volte avrei voluto cantare quella canzone e non potevo. Mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno o mettere in imbarazzo qualcun altro, ora vorrei concedermi il lusso di cantarla” ha detto riferendosi a “Più bella cosa non c’è” la canzone che Ramazzotti le ha dedicato.

Dagospia, intanto, rilancia una nuova rivelazione: la showgirl svizzera starebbe frequentando Carlo Piazza. Si tratta di un modello 32enne, quindi di ben 14 anni più piccolo di Michelle Hunziker e di 5 più grande di sua figlia Aurora. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali.