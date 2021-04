Un grave lutto per Gabriel Garko: morto il padre dell'attore

Un grave lutto per Gabriel Garko, è morto il padre: “Ciao papà, fai buon viaggio”

L’attore ha condiviso sui social alcuni scatti, che ritraggono il padre da giovane, e che mostrano una incredibile somiglianza tra padre e figlio. Sulla natura della malattia contro la quale Claudio Oliviero combatteva Garko non ha mai dato dettagli, solo pochi giorni fa in in un ’intervista aveva detto: “Mio papà non sta bene”, presagendo forse la fine imminente.

Sul suo rapporto con i genitori, l’attore aveva rivelato a Verissimo: “Mia mamma e mio papà sono stati due genitori meravigliosi perché non mi hanno mai giudicato per alcun tipo di scelta che ho fatto e le mie sorelle pure anzi mi hanno sempre aiutato, coperto” aveva detto.