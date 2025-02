Va di moda la borza azzurra. Che bella!

La borsa azzurra è la tendenza più delicata e versatile del 2025. Apparsa in passerella da Fendi a Versace, declinata in infinite nuance, la borsa azzurra è un accessorio versatile, fresco e chic. Se una borsa nera resta un passe-partout irrinunciabile di ogni guardaroba, una borsa marrone è un omaggio nostalgico a uno stile retrò mentre una borsa bordeaux aggiunge un tocco luxury a qualsiasi stile, una nuova versione più soft è apparsa sulle passerelle della primavera estate 2025: la borsa azzurra.

Fendi

Le passerelle della primavera primavera del 2025hanno indagato l'azzurro in tutte le sue sfumature. Dal baby blue, una sfumatura di azzurro tenue, fresca, elegante, che infonde pace e tranquillità, leit motiv di più di una collezione di Fendi, all'azzurro acquamarina, dal celeste di Versace all'azzurro cielo, come si è visto da Acne Studios, al blu Tiffany. L'azzurro è un colore chic e versatile, perché si declina in tante sfumature diverse, da adattare facilmente a ogni outfit. In particolare, sta bene abbinato al colore Pantone 2025, il morbido e caldo Mocha mousse, base cromatica che valorizza un'ampia gamma di palette, compreso l'azzurro, il cui tono freddo innerva il marrone di una nota più fresca e leggera.

Versace

Ripresa dai brand del lusso come Gucci, Miu Miu, Hermès, che hanno scelto questa sfumatura per declinare i loro pezzi più iconici, la borsa azzurra è una tendenza che mira ambisce allo status di classico. Trasversale agli stili, è apparsa anche nello street style delle settimana della moda internazionali, abbinata ad outfit leggeri in total white ma anche ai grigi e marroni autunnali.

Acne Studios