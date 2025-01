Valentino Rossi papà bis, Francesca Sofia Novello ha partorito: "Benvenuta Gabriella"

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello hanno annunciato la nascita della loro secondogenita, Gabriella, nata oggi 4 gennaio 2025. L’ex campione di MotoGP 45enne e la modella 31enne hanno condiviso il lieto annuncio sui social, emozionando fan e amici con scatti che hanno già fatto il giro del web. Dopo la primogenita Giulietta, la famiglia si allarga.

Con una dolcissima foto Valentino Rossi ha annunciato la nascita di Gabriella. La didascalia a corredo dell'immagine recita "Benvenuta Gabriella", e ha subito scatenato una valanga di cuori e commenti. L’annuncio, pubblicato da entrambi i genitori, è stato condiviso anche come storia. Il sottofondo? Ovviamente Gabri di Vasco Rossi. Per la famiglia Rossi-Novello è la seconda bambina dopo l'arrivo della primogenita Giulietta il 4 marzo 2022.

Sui social una cascata di cuori rossi e auguri carichi di gioia da parte di amici e colleghi di Valentino e Francesca. Tra i primi a congratularsi ci sono stati Pecco Bagnaia e Jovanotti, insieme a una lunga lista di follower che hanno sommerso il post dell'annuncio con migliaia di commenti. Francesca, radiosa anche dopo il parto, è sorridente in una foto che la ritrae con Gabriella tra le braccia e Valentino al suo fianco. L’annuncio della dolce attesa era arrivato lo scorso luglio con un post ironico e tenero di Valentino. In camice da medico, Rossi faceva finta di visitare il pancione di Francesca, mentre la figlia Giulietta, come una sorta di piccola assistente, osservava incuriosita la scena. "È sicuramente una femmina, Dottore!", aveva scritto sui social, svelando così che aspettavano un’altra bambina.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono conosciuti nel 2017 durante una gara a Monza. Lei era tra le ombrelline in pista, e da allora la loro relazione è decollata. Francesca condivide spesso momenti di vita quotidiana con il compagno, mostrando il lato più intimo e autentico del "Dottore", tra allenamenti, passeggiate e vacanze insieme. La modella e influencer aveva già espresso in più di un'occasione la volontà di far crescere la famiglia. "Io sono cresciuta con mia sorella e ho avuto la fortuna di condividere tutto con lei. La condivisione è una cosa che fa la differenza nel processo di crescita. Sarà vero ancora di più per Giulietta, che è la principessina di casa", ha rivelato tempo addietro a Mamma Dilettante, il podcast e vodcast di Diletta Leotta.