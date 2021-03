Vasco Rossi: buon compleanno, mamma Novella! FOTO

Bologna - La mamma di Vasco Rossi, la signora Novella Corsi, compie gli anni oggi, 15 marzo. E ne compie 90. E suo figlio Vasco la celebra sui social:"Buon Kom-pleanno, mamma Novella!!!

Mia madre, donna molto sensibile, mi ha segnato a fuoco.. Mi ha trasmesso l'amore per la musica e l'onestà. Da piccolo mi diceva di non dire le bugie e le ho creduto. Tutta la mia storia è fatta di cose non calcolate. Meglio sbagliare ma con spontaneità, senza finzioni...

Ancora oggi mia madre non si capacita che c'è tanta gente che vuole bene a Vasco Rossi...e vede tutti i miei fan un po' come figli suoi".

Lo scorso anno, il 27 gennaio, in occasione del giorno della memoria, Novella ha ritirato la medaglia in memoria del marito Giovanni Carlo Rossi, detto Carlino che fu deportato in Germania. "Sono felice - dice mamma Novella, che era accompagnata dal nipote Luca - Il mio Carlino se lo meritava. Ringrazio Vasco, Laura e Luca" (Laura è la moglie di Vasco, Luca il figlio). Il marito di Novella, e papà di Vasco faceva il camionista. Morì a 56 anni.

La canzone preferita di Novella? "Ogni volta".