Vasco Rossi col tutore al braccio: "Sto guarendo"

Forlì - Vasco Rossi è convalescente, dopo una banale caduta dalla bicicletta che gli è costata una lussazione alla spalla. Il rocker dice di essere una roccia: "A Forlì, dal mitico Dottor Porcellini (che già mi aveva curato in urgenza) per controllo, terapia e sistemazione tutore. La spalla promette bene. Il Dok è il top, io sono una Roccia. Vogliounavitaspericolata", dice con ironia Vasco.

Subito dopo Vasco è atterrato in Salento con il jet privato: "Sono venuto a ballare in Puglia, con il tutore al braccio". Come da diversi anni a questa parte il più popolare rocker italiano trascorrerà un periodo di vacanze a Castellaneta Marina.

Parafrasando con "Sono venuto a ballare in Puglia... col tutore" una delle canzoni più celebri di Caparezza, Vasco Rossi ha annunciato il suo ritorno per le consuete ferie sulla costa tarantina. Lo ha fatto attraverso un post Instagram corredato dalle foto che lo ritraggono all'aeroporto di Grottaglie mentre scende le scale del jet privato con una vistosa fasciatura al braccio.



Il più popolare rocker italiano trascorrerà un periodo di vacanze a Castellaneta Marina, tra pinete, macchia mediterranea e spiagge, nel posto "dove le fragole sanno di fragole i pomodori di pomodori", come scrisse tempo fa sui social.