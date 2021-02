Vasco Rossi festeggia oggi 69 anni e scrive: Sono 69! Eh già!

Vasco Rossi ha compiuto oggi 69 anni. Vasco, venuto al mondo sui monti di Zocca il 7 febbraio del 1952, 69 anni fa esatti, passato attraverso 45 anni di carriera senza mai alzare il piede dall'acceleratore e diventato oggi, messa da parte la fama di cattivo ragazzo che lo accompagnò agli inizi, l'ultima icona di un modo di fare musica che, forse, non esiste più. Non ci sono più, infatti, né le radio libere che contribuirono a lanciarlo, né le contestazioni giovanili nelle quali trovò l'ispirazione, né il rock, quello vero, duro ma venato di poesia, attraverso il quale seppe trovare una via musicale che in Italia non aveva ancora percorso nessuno.

L'anno nuovo per Vasco è iniziato con un nuovo brano, presentato nello show di Roberto Bolle, Una canzone d'amore... buttata via, sulla quale a dicembre diceva: "Sono arrivato a passare un sacco di traguardi, ad avere soddisfazioni enormi. La cosa che più mi soddisfa adesso in effetti è che sono riuscito a scrivere una nuova canzone. Lo dicevo l'altro giorno con i miei in studio mentre ascoltavamo i mix: 'Si è verificato di nuovo il miracolo di San Gennaro' (ride). Io la chiamo così questa cosa della creazione".

Una festa solo social

Festeggia ma solo sui social, con iniziative online, il popolo di Vasco Rossi. Zocca, in provincia di Modena, sua città natale, almeno per quest'anno deve rinunciare al consueto abbraccio fisico dei fan, ma renderà comunque il suo tributo all'artista.

Nel pomeriggio, dalle 18.30, il Teatro di Zocca ospiterà un evento a porte rigorosamente chiuse al pubblico promosso dal 'Vasco Rossi Zocca Fan Club' e dalla 'Combriccola del Blasco Fan Club' che sarà trasmesso in live streaming sui canali Facebook e Youtube. Tra gli interventi anche Diego Spagnoli, stage manager di Vasco. Tanti i tributi musicali per una no stop di due ore.

A dicembre Bologna gli ha reso un tributo consegnandogli il Nettuno d'Oro, il massimo riconoscimento conferito dal Comune.