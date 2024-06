Yacht, a Taormina è arrivato Faith, del fondatore dell'Aston Martin

Taormina - Si chiama "Faith".

Il megayacht del magnate canadese Lawrence Stroll, fondatore e proprietario della scuderia britannica Aston Martin F1 Team, che corre il campionato mondiale di Formula 1 e ha nel figlio Lance uno dei due piloti impegnati nel mondiale (l’altro è l’ex ferrarista Fernardo Alonso) si trova in queste ore a Taormina. Al largo della baia di Villagonia è arrivato “Faith”. Lungo 97 metri, “Faith” è un gigante del mare che vale 200 milioni di euro.

Faith è stato progettato per ospitare comodamente fino a 12 ospiti charter in 6 suite. Tanti i servizi da sogno disponibili su questa imbarcazione, a bordo, che includono aria condizionata, barbecue, beach club, cinema, ascensore, attrezzi ginnici, attrezzatura da pesca leggera, palestra, eliporto, impianto audio interno, vasca idromassaggio sul ponte, TV satellitare, spa, stabilizzatori all’ancora, bagno turco, piattaforma da nuoto, piscina, sala TV e Wi-Fi. Lawrence Stroll è un imprenditore attivo non soltanto in F1, ma anche e soprattutto come investitore nel settore vestiario e della moda, ha importato in Canada i marchi d’abbigliamento Pierre Cardin e Ralph Lauren. Insieme all’investitore di Hong Kong Silas Chou, Stroll ha fondato nel 1989 la società Sportswear Holdings Ltd, con la quale ha investito nei marchi d’abbigliamento di Tommy Hilfiger e Michael Kors, esportando i due marchi a livello globale. Negli anni 2000, Chou e Stroll hanno investito nell’azienda Asprey & Garrard.

Appassionato d’auto, Stroll possiede il circuito automobilistico canadese di Mont-Tremblant, in Québec. Nell’agosto 2018 Stroll ha acquistato il team Force India, in difficoltà finanziarie. Dalle ceneri della scuderia indiana ha fondato la Racing Point, che è impegnata nel campionato mondiale di Formula 1. Nel 2020 Stroll ha acquisito, alla guida di un consorzio di investitori, per 182 milioni di sterline il 16,7% del capitale della Aston Martin diventandone presidente esecutivo. Il Racing Point F1 Team è stato quindi ribattezzato Aston Martin a partire dal 2021. Stroll ha una vasta collezione di auto, per lo più composta da Ferrari, dalla Ferrari 250 GTO all’ultima LaFerrari. Possiede anche la concessionaria Ferrari del Quebec e altre auto come la McLaren e la Ford GT