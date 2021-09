Yacht, il 2Ladies a Siracusa. FOTO. VIDEO

Siracusa - Alla Marina di Ortigia è ormeggiato anche il 2Ladies, piccola nave di 46 metri, varata nel 2012, usato per i charter e il noleggio.

Nata dalla collaborazione tra Mulder Design, Studio Spadolini and Rossinavi, il 2Ladies stupisce tutti per le sue finiture sofisticate e i suoi interni di alta qualità. 2 LADIES è stato realizzato per poter viaggiare in qualunque condizione atmosferica garantendo agli ospiti sempre il massimo livello di sicurezza e confort grazie agli stabilizzatori Naiade che assicurano comodi ancoraggi in qualunque momento.

2LADIES è composto da tre ponti: il ponte principale, con un grande sala da pranzo che può accogliere fino a 10 persone; il ponte timoneria, con un confortevole salottino a poppa, tavolini, sedute e lettini; il fly bridge con solarium, sdraio, Jacuzzi, barbecue. Tutti i ponti sono accessibili tramite un ascensore di vetro, incorporato nella scala esterna, che può accogliere anche sedie rotelle. La scala è fatta in ebano e acciaio con scalini in marmo travertino lavorato per assomigliare a una buccia d’arancia. La sua porosità è stata migliorata al punto da riflettere ulteriormente la luce naturale.

Gli interni di questo yacht, opera dello Studio Spadolini, sono contemporanei e minimal, caratterizzati da pavimenti in legno di noce, legno di frassino ed ebano. I soffitti sono formati da pannelli laccati e illuminati che creano un ambiente confortevole.

2LADIES può accogliere fino a 12 ospiti. La master suite, situata al centro del ponte, è formata da un arredamento italiano contemporaneo, un letto king size, delle poltrone, una cabina armadio e uno studio. Comprende, inoltre, una doccia, una Jacuzzi, un lavabo un WC e un bidet; tutti rifiniti in marmo. Questa cabina è arredata con tecnologie di ultima generazione. Offre, infatti, una TV 60 pollici a schermo piatto, un impianto stero e un docking iPod. Da questa cabina si può, inoltre, accedere direttamente al ponte timoneria. Le due cabine VIP comprendono un letto matrimoniale, una scrivania, una TV 32 pollici e due armadi. I bagni includono una doccia, un lavabo, un WC e un bidet. Le altre cabine offrono due letti singoli, una TV 32 pollici a schermo piatto, un armadio e un bagno con doccia, lavabo, WC e bidet.

Questo yacht comprende anche una palestra, situata sul ponte principale, equipaggiata di ogni tipo di attrezzo tecnologico e di una TV a scomparsa. Il ponte inferiore include, invece, un beach club con sauna e bagno. A poppa vi è un’apertura laterale che può accogliere anche un tender.

Tutti questi servizi, insieme con i sistemi di intrattenimento e i numerosi giochi d’acqua presenti a bordo, fanno i modo di garantire agli ospiti un diversivo in ogni ora del giorno.

Allegati alla news