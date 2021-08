Yacht, il Somnium, barca da sogno, in Ortigia. FOTO. VIDEO

Siracusa - Somnium, nome latino per indicare un sogno, che però si è realizzato. E' ormeggiato alla Marina di Ortigia a Siracusa lo yacht Somnium.

È uscito in primavera dal cantiere di Aalsmeer ed è il nuovo membro della flotta Feadship. Il 55 metri Somnium è stato progettato per portare le tre generazioni di membri della famiglia dell’armatore, in una serie di memorabili crociere attorno al mondo.

Somnium è il primo superyacht custom costruito per un armatore esperto del Nord Europa, è stato progettato dallo Studio De Voogt mentre per il design degli interni la firma è di FM Architettura. L’armatore, insieme al suo rappresentante Ron Kleverlaan della Waterman Marine Consultancy, è arrivato a Feadship dopo uno studio accurato su quale cantiere potesse soddisfare le sue esigenze per una costruzione su misura senza compromessi sulla qualità.

Somnium-Feadship-bowConvinto che nessun altro potesse soddisfare le sue rigorose richieste, il proprietario ha infine optato per Feadship. Ha poi messo cuore ed anima nel progetto, facendo visite bisettimanali al cantiere durante la costruzione e concedendosi regolarmente una birra con il team di costruzione il venerdì.

L’armatore è anche un appassionato di auto sportive, e lo yacht tradisce questa passione. Lo scafo in alluminio interpreta la parte alla perfezione, ma è anche stato scelto per migliorare l’efficienza del superyacht e per garantire un basso pescaggio, necessario per poter esplorare anche le zone a poco profonde. C'è un grande tender garage e un locale dedicato al rimessaggio dell’attrezzatura subacquea.

Il Somnium ha un’area lounge esclusiva sul ponte di prua, una piscina con pavimento mobile e nuoto controcorrente sul ponte di poppa e un’invitante isola Jacuzzi sul sun deck. Gli interni includono anche una palestra con una base pieghevole, una cabina armatoriale a tutto baglio con un balcone e quattro spaziose suite per gli ospiti al ponte inferiore. Non esitono ancora foto e immagini degli interni dello yacht.