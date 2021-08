Yacht, Okto, la Ferrari del mare, alle Eolie. FOTO. VIDEO

Lipari - A Lipari c'è pure lo yacht, Okto, lungo 66 metri, detto la "Perla nera del Mare" o la "Ferrari del mare".

Ha un equipaggio di 17 persone e ospita 10 fortunati. I suoi interni progettati da Alberto Pinto sono caratterizzati da arredi chiari e morbidi, mobili laccati lucidi e accenti in acciaio inossidabile.

Tra le caratteristiche principali della nave troviamo una grande piscina sul ponte principale, una jacuzzi, un balcone privato e una scala a specchio che collega i suoi tre ponti. Oltre a un eliporto touch-and-go, porta anche una serie di tender e toys per sfruttare al massimo l’intrattenimento in acqua, tra cui anche kayak e wakeboard. Okto è alimentata da due motori Caterpillar Inc da 2367 CV che le consentono di navigare a una velocità di 13 nodi e raggiungere una velocità massima di 18 nodi.

Sulla parte superiore del suo scafo in acciaio nero jet con la sua prua penetrante si trova una sovrastruttura elegante e scintillante che rende la sua linea affascinante e sinuosa. Venduto da poco, lo yacht era quotato ad un valore di oltre 39 milioni di euro.