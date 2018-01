Commissario Montalbano, le anticipazioni delle puntate di febbraio

Roma - Il Commissario Montalbano sta per tornare nel 2018 su Rai 1 con due nuovi episodi che verranno trasmessi in prima serata il 12 e il 19 febbraio. Il cast vedrà la comparsa di volti nuovi (accanto a quelli tradizionali), mentre la trama dei nuovi appuntamenti con la serie tv sarà ispirata agli ultimi racconti di Andrea Camilleri.

Le storie raccontate nelle serate del 12 e del 19 febbraio - due lunedì, successivi al Festival di Sanremo, che fungerà da traino- saranno ispirate agli scritti ‘Amore’, ‘La prova generale’ e al romanzo ‘La giostra degli scambi’. Nel cast, oltre agli attori Luca Zingaretti (Salvo Montalbano), Peppino Mazzotta (ispettore Fazio), Cesare Bocci (Mimì Augello), Angelo Russo (Catarella) e Sonia Bergamasco (Livia), ci saranno delle new entry: Fabrizio Bentivoglio, Serena Iansiti (promossa dal Giovane Montalbano al Montalbano maturo), Stella Egitto e Sebastiano Lo Monaco. La Iansiti, 32enne attrice di origini campane, è un volto conosciuto tra gli appassionati di fiction: ha lavorato, infatti, in Squadra antimafia 4 – Palermo oggi, I segreti di Borgo Larici, la terza e la quinta stagione de Le tre rose di Eva, Il giovane Montalbano 2 e I bastardi di Pizzofalcone.

L'episodio Amore. La trama

Il primo episodio de Il Commissario Montalbano 2018 prende spunto dai due racconti brevi intitolati ‘Amore’ e ‘La prova generale’. ‘Amore’ narra la storia di Michela, giovane che si innamora del ragioniere di una impresa locale e con il quale riesce a fuggire, nonostante le opposizioni da parte della madre. Ne ‘La prova generale’, invece, il Commissario Montalbano dovrà fare i conti con due anziani attori in pensione che, ogni notte, in modo alternato, fingono di morire per mano dell’altro. Salvo Montalbano verrà a capo di questo mistero grazie all’aiuto del ladro Orazio Genco. Nel primo episodio inedito vedremo la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio, attore, regista e sceneggiatore italiano, ha lavorato per il cinema, il teatro e la televisione divenendo protagonista di film per il piccolo schermo e di serie tv note come Benvenuti a tavola – Nord vs Sud e Romanzo Siciliano.

L'episodio La giostra degli scambi. La trama

Nell’episodio ‘La giostra degli scambi’, il Commissario Montalbano si troverà ad affrontare due casi di singolari sequestri: la trama, infatti, racconta che la prima ad essere rapita, narcotizzata e poi rilasciata dopo qualche ora è una ragazza. A distanza di qualche giorno, l’episodio si ripete con il nipote del proprietario della trattoria preferita del Commissario. Unico punto in comune tra i due rapiti: l’età e il lavoro in banca. Intanto, un negozio di elettrodomestici viene dato alle fiamme e il proprietario sparisce. Allo stesso tempo, si verifica il terzo sequestro e viene ritrovato un cadavere. Questi casi hanno qualcosa in comune? Il fiuto e l’intuito del Commissario Montalbano non sbaglieranno.

Nell'episodio troveremo l’attore Sebastiano Lo Monaco. Artista di grande successo, è stato protagonista di numerosi film per il piccolo schermo come La piovra 8 – Lo scandalo, Sarò il tuo giudice o Il delitto di Via Poma, mentre ha partecipato alle serie tv Don Matteo (nell’episodio Gli spari nel buio), L’onore e il rispetto – Parte seconda e Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo. Ci sarà anche l’attrice Stella Egitto. L’attrice, classe 1987, ha già avuto importanti esperienze in serie tv e film per il piccolo schermo: tra i principali la terza stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi, Questo nostro amore, Gli anni spezzati, Romanzo siciliano e Io sono libero.