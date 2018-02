Nuovi episodi, Montalbano manda a quel paese Catarella. VIDEO

Milano - A chi non è capitato di avere un collaboratore che non afferra al volo le cose? Il commissario Montalbano ha la fortuna-sfortuna di essere collaborato da Agatino Catarella, al secolo Angelo Russo, che storpia i nomi delle persone, interpreta a modo suo la realtà, trasfigurandola. Nella squadra del commissario televisivo Catarella è amato e protetto, ma a volte manda su tutte le furie il suo capo. Durante le riprese dei due nuovi episodi del Commissario Montalbano, La Giostra degli Scambi e Amore, Luca Zingaretti e Angelo Russo hanno provato una scena, in una certa misura censurabile, in cui Montalbano manda a quel paese con un clamoroso "vaffa" il suo collaboratore. La scena e l'intenzione interpretativa è piaciuta tanto ad Alberto Sironi, che ha deciso di mantenerla nel film. Nonostante la parolaccia. L'anticipazione.

Montalbano manda a quel paese Catarella from Ragusanews on Vimeo.