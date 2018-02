Nuovi episodi, Montalbano e la pasta incaciata. VIDEO

Come può Salvo Montalbano mangiare tutto da solo un'intera teglia di pasta incaciata? Lo soccorrono Mimì Augello e l'ispettore Fazio, nella sua casa di Marinella. Ma cosa è la pasta incaciata? "La pasta al forno", ha tagliato netto Luca Zingaretti ospite di Fabio Fazio domenica sera a Che tempo che fa, in diretta dagli studi Rai di Milano. In realtà, la pasta ncasciata o incaciata è la pasta al forno con melanzane. Perchè “incaciata”? Forse per la tipica pentola nella quale veniva assemblata a strati e poi cotta lentamente oppure per la presenza del cacio. Una scena dei nuovi episodi in programma il 12 e il 19 febbraio (La giostra degli scambi, e Amore) è dedicata proprio a questo piatto siciliano. La pasta incaciata, amatissima dal commissario di Vigata.

Commissario Montalbano e la pasta incaciata from Ragusanews on Vimeo.