Marzo 2018. Torna Mina. Con un nuovo album. Video

Mina Mazzini torna a cantare, e lo fa con un nuovo album il cui lancio è previsto nel marzo 2018. L'annuncio, sibillino, è arrivato oggi, cogliendo di sorpresa i fan, che appena tre mesi fa hanno visto Annamaria Mazzini misurarsi con Adriano Celentano. Dopo il battage del Festival di Sanremo, quando Mina ha interpretato per la prima volta la colonna sonora del film hollywoodiano La La Land, Mina approfitta dell'onda lunga di questi ultimi mesi per tornare, seppur idealmente, sul palcoscenico con un nuovo album di cui non si sa nulla. Ragusanews vi propone l'anteprima di uno dei nuovi brani.