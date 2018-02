Sandra Milo: prima volta che baciai Fellini sono svenuta

Sandra Milo ha partecipato alla trasmissione serale "Che tempo che fa" di Fabio Fazio dove ha parlato della sua storia d'amore con il regista della Dolce Vita, Federico Fellini

“Mi ha baciato, era una cosa che sognavo e alla fine sono svenuta - racconta sorridendo - Meno male che ero in camerino e sono caduta sul lettino. Federico poi mi disse: ma come? una come te che sviene per un bacio? Che bamboccia. Ho avuto molti uomini, anche Bettino Craxi, ma l'amore amore è stato solo uno, Fellini. Ancora oggi ci parlo come se fosse qua. Sono stata anche molto felice sessualmente con lui. Non mi fraintenda: quando facevo l'amore mi sembrava di essere la terra, il cielo, gli alberi, la tempesta, la neve, l'universo intero che si concentravano in quell'atto".

L'attrice ottantacinquenne, nata a Tunisi, si è sposata a quindici anni con il marchese Cesare Rodighiero per poi separarsi 20 giorni dopo le nozze. La Milo ha anche ottenuto l'annullamento dell'unione della Sacra Rota.