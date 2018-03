Mina svela il nuovo album. Si intitola Maeba. VIDEO

Mina Mazzini concede nuove anticipazioni del prossimo album, in pubblicazione questo mese, come annunciato da Ragusanews. Il nuovo lavoro discografico di Annamaria Mazzini segue l' ultimo album in studio, “Le migliori”, in collaborazione con Adriano Celentano, uscito nel novembre 2016. All’inizio dello scorso mese di dicembre ha solcato i mercati la raccolta della coppia della canzone italiana “Tutte le migliori”, composta dalle collaborazioni dei due artisti ma anche dal repertorio solista di entrambi, materiali ai quali si è aggiunto l’inedito “Eva”. "Indovina, indovina cos'è?", canta la tigre di Cremona nel video che pubblichiamo, dove un punto interrogativo campeggia provocatorio. Non è chiaro di che tipo di progetto si tratti, ma molto probabilmente di un album di inediti cui Mina ha lavorato in questi anni in parallelo rispetto al progetto congiunto con Adriano Celentano.

Si intitola "Maeba"

E' stato comunicato oggi il titolo del nuovo album: Maeba. Ancora sconosciuto il titolo del singolo che anticiperà l’album. Queste le 12 canzoni che compongono la tracklist di Maeba 2018:

1. Volevo scriverti da tanto

2. Il mio amore disperato

3. Ti meriti l’inferno

4. Il tuo arredamento

5. Argini

6. Last Christmas

7. ‘A minestrina

8. Heartbreak Hotel

9. Al di là del fiume

10. Troppe note

11. Ci vuole un po’ di R’n’R

12. Un soffio

Mina marzo 2018 from Ragusanews on Vimeo.