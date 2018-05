Andrea Bocelli canta Guccini e Azzurro di Celentano. VIDEO

Milano - Ha scelto una canzone dell'album "Radici", di Francesco Guccini, Andrea Bocelli, "Il vecchio e il bambino". E poi, cedendo alle insistenze di Fabio Fazio, ha cantato Azzurro, scritto da Paolo Conte per Adriano Celentano. Domenica sera, ospite di "Che tempo che fa" su Rai Uno, Andrea Bocelli si è esibito per la prima volta in pubblico con la chitarra -strumento musicale che sostiene di non saper suonare- cantando due classici. Uno della canzone d'autore colta, uno della canzone popolare. Accanto a lui la moglie Veronica Berti.

Bocelli Azzurro e Guccini from Ragusanews on Vimeo.