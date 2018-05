Bocelli imbraccia la chitarra e canta Il Vecchio e il bambino

Milano - Per la prima volta in televisione con la chitarra. Andrea Bocelli ha cantato stasera, in diretta Tv, su Rai Uno, ospite di Fabio Fazio, a Che Tempo che fa, Il Vecchio e il bambino, di Francesco Guccini. Subito dopo, Andrea ha regalato la sua versione umplugged di Azzurro, di Adriano Celentano.

Andrea e Veronica Berti Bocelli sono stati ospiti di Fabio Fazio per presentare il progetto -realizzato- dallo Fondazione Bocelli, di ricostruzione di una scuola distrutta dal terremoto nel maceratese. La moglie di Bocelli è marchigiana. Un canto alla ricostruzione.