Beppe Grillo: Capovolgete i cartelli Abbasso Mattarella in W Mattarella

Roma - "Questa doveva essere una manifestazione contro Mattarella, ora rovesciate i manifesti che avete preparato con ‘Abbasso Mattarella’ e così si legge ‘Viva Mattarella‘”. Beppe Grillo esce con un microfono in mano dall'albergo che lo ospita e si dirige in piazza Bocca della Verità. Il nemico da sfiduciare, Sergio Mattarella, è improvvisamente diventato l'eroe dei Cinquestelle. Solo gli idioti non cambiano mai idea.