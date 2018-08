La notte di San Lorenzo, fra calici di stelle, alle cantine Firriato

Trapani - In casa Firriato, Calici di Stelle è l’evento dell’estate. Location d’eccezione è la tenuta trapanese di Baglio Sorìa, dove tra visite guidate, degustazione delle migliori etichette aziendali, performance artistiche, buon cibo e buona musica, si celebra la notte di San Lorenzo e le sue stelle.

Il programma, come da tradizione, comincia con la visita nei vigneti, dove gli ospiti toccano con mano come la filosofia produttiva della famiglia Di Gaetano si traduce nella cura capillare dei filari e nella gestione agronomica in biologico certificato.

La serata prosegue nella corte del seicentesco Baglio in pietra bianca e tra le sue postazioni di degustazione, ognuna dedicata a una particolare interpretazione del continente vitivinicolo siciliano, da Favignana all’Etna passando per l’agro di Trapani.

Un’esperienza autenticamente multisensoriale, impreziosita dal percorso di musica live che si muoverà tra la classica e il jazz, mentre, sullo sfondo, si staglierà lo spettacolo di Pittura Estemporanea dell’artista Massimo Errera e quello di danza del ventre, culminando la notte col dj set sulla splendida terrazza dello Sky Lounge e i colori dei fuochi d’artificio.

Per i winelovers più esigenti, lo staff di Firriato ha previsto la possibilità di testare un abbinamento speciale tra i migliori vini dell’azienda e alcune prelibatezze preparate dal resident chef di Baglio Sorìa, Andrea Macca, oltre a dei wine tasting esclusivi.

Per info e prenotazioni consultare il sito.