Schiaffi del Papa. Dove è la donna cinese? E cosa ha detto a Francesco?

Città del Vaticano - «Aspetta, aspetta, abbi cura del popolo cinese! Sta perdendo la fede». Ovvero: «Hold, hold, look for the chinese village (termine usato impropriamente al posto di "people"). They are losing the faith!».

Una supplica in difesa dei cattolici cinesi? Un appello per i disordini di Hong Kong? Lo schiaffo di Papa Francesco sulle mani della fedele asiatica in piazza San Pietro la sera del 31 dicembre continua a sollevare parecchi interrogativi nonostante le scuse del giorno dopo del Pontefice. Resta, in particolare, il mistero su che cosa abbia urlato la donna al Papa mentre lo tirava per il braccio destro rischiando seriamente di far cadere un uomo di 83 anni con pesanti problemi di deambulazione. Un rebus destinato a durare anche perché nessuno è riuscito finora a rintracciare la protagonista della vicenda più seguita al mondo nei primi giorni dell'anno.

A causare l'umana reazione del Papa sono stati quindi il dolore per essere stato strattonato e la paura di perdere l'equilibrio e cadere. E proprio sotto gli occhi della scorta sorpresa e quindi non poco criticata per non aver prevenuto la situazione, per quanto poi sia stato ricordato che il Pontefice ama avvicinarsi alla folla senza preoccuparsi delle possibili conseguenze (non ama invece per questioni igieniche, si è scoperto, il rito del bacio della mano che pure è previsto dal protocollo papale).

Alcuni siti cattolici continuano a sostenere che si tratta dell'accorato e sincero appello di una fedele che voleva richiamare l'attenzione del Pontefice sulla difficile situazione dei cattolici in Cina.

Sul sito cattolico Korazym.org, si fa notare un particolare molto importante non evidenziato da altri siti.

Prima che il Papa si avvicini, «la donna si fa il segno della Croce, ed è l’unica a farlo tra le persone inquadrate ed il suo gesto rivela subito una profondità di fede autentica, diversa da quella dei tanti che in queste occasioni sembrano essere sul posto per poter dire, io c’ero». E ancora: «La donna si segna con la croce per rispetto verso la figura del Papa ed il suo gesto è quasi una supplica. Per quanto riguarda le parole pronunciate dalla donna e della traduzione, circolano delle versioni in rete, ma non ho ancora ottenuto una conferma da fonte inglese/cinese sicura. Invece, è chiaro che la donna volesse tirare il Papa a sé con determinazione e non volesse che scappasse via». Forse per domandare qualcosa di importante.