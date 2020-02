Le tisane per combattere il raffreddore

Le tisane sono un ottimo aiuto per prevenire e curare i malanni di stagione, come influenza e raffreddore, specialmente quelle tisane a base di erbe.

Quando il freddo aumenta e le difese immunitarie diminuiscono, le tisane possono essere valide alleate per prevenire e curare tosse, raffreddore, influenza e altri malanni di stagione. E poi sono calde, gustose e profumate: perfette per coccolarsi quando fuori fa freddo e l’unica cosa che ci va di fare è stare sul divano davanti a un bel film.

Scopriamo insieme alcune tisane che sono un vero toccasana per la salute.

Ma quali sono le tisane migliori per combattere il raffreddore?

Forse non tutti lo sanno, ma per combattere il raffreddore e l’influenza esistono tisane specifiche. Esse infatti sono un’alternativa naturale molto efficace per rimanere in forma, prevenire o anche per far passare più in fretta i malanni tipici stagionali. Da questo punto di vista, è bene farsi trovare preparati in caso di tosse e raffreddore. Per chi non ama imbottirsi di farmaci, ecco alcune soluzioni tutte naturali, in particolare per quanto riguarda le tisane, per prevenire i malanni di stagione.

Le migliori tisane per combattere i malanni di stagione

• La tisana alla cannella: è una delle migliori per calmare il raffreddore.

Le istruzioni per farla sono: far bollire tre tazze di acqua con dentro due cucchiaini della sostanza in polvere e uno di miele. Così si avrà una bevanda che, se bevuta calda, agisce sulle vie respiratorie dando sollievo.

• La tisana allo zenzero: è una bevanda efficace per combattere l’influenza e la tosse;

Come preparala

Versare in un contenitore molto caldo due cucchiaini di miele, un pizzico di zenzero essiccato e un cucchiaino di tè verde. Il composto si fa bollire con dell’acqua per 10 minuti, poi si lascia raffreddare, aggiungendo infine un po’ di limone spremuto.

• La tisana alla melissa: si tratta di una tisana dalle conclamate proprietà calmanti e sedative, che in caso di raffreddore può essere molto utile.

Basta versare un cucchiaio di melissa essiccata in una tazza di acqua bollente, lasciare riposare per 5 minuti e poi filtrare.

• La tisana al tiglio: una bevanda calda adatta soprattutto quando si ha un malanno di stagione alla vie respiratorie. È un toccasana anche per la febbre, dato che stimola la sudorazione e contribuisce ad abbassarla.

• La Tisana di eucalipto: questo ingrediente è uno dei più potenti perché contribuisce a liberare le vie respiratorie, non a caso molte caramelle per la tosse sono a base di eucaliptolo. Basta versarne un cucchiaino in una tazza di acqua bollente, filtrarla e berla, e percepirete immediatamente un certo sollievo.

• La Tisana alla camomilla, miele e limone

La camomilla, specie se combinata con il limone, è un buon rimedio contro il raffreddore. Arricchite quindi la classica camomilla (preparata con i fiori secchi o con le bustine) con qualche cucchiaio di succo di limone. Se vi piace, potete addolcirla con un po’ di miele.

• La Tisana all’eucalipto e salvia

Eucalipto e salvia fanno magie contro il raffreddore. Versate un cucchiaino di eucalipto essiccato e uno di salvia essiccata in una tazza d’acqua bollente, lasciate riposare per una decina di minuti, filtrate e bevete.