"Litigo spesso con Montalbano". Intervista introduttiva di Vincenzo Mollica, registrata con Andrea Camilleri nella casa di via Asiago, prima della morte dello scrittore.

Stasera, prima della messa in onda del nuovo episodio del Commissario Montalbano, Rai Uno ha mandato in onda un inedito in cui Camilleri torna a parlare della pasta ncaciata, di sui Ragusanews ha più volte parlato.