Camilleri: Montalbano e il bisogno degli italiani di sentirsi uniti

Roma - Al termine dell'edizione straordinaria del Tg1, Rai Uno ha mandato in onda stasera una intervista inedita di Andrea Camilleri a Vincenzo Mollica.

Perchè ha successo il Commissario Montalbano? "Perchè interpreta il bisogno profondo di noi italiani di sentirci uniti. E' un italiano medio, leale. Che sa bene come la verità giudiziaria non sempre corrisponde del tutto con la verità storica delle cose". L'intervista è stata realizzata nello studio della casa di via Asiago dello scrittore agrigentino prima della sua scomparsa.