Le migliori ricette di acque detox e per drenarsi e depurarsi

Acqua detox: ne avete sentito parlare, l'avete vista spopolare sui social, ma non ne avete mai preparata una? In effetti, si tratta di una moda in voga soprattutto negli Stati Uniti. Ma cos'è esattamente la detox water o acqua detox? Le acque detox sono enormi beveroni aromatizzati con ghiaccio, da bere a passeggio o da sorseggiare durante la giornata. Si tratta di acqua minerale (anche del "rubinetto" se non eccessivamente calcarea) arricchita con frutta, verdura e spezie lasciate in infusione per alcune ore. Per preparare l'acqua detox è sufficiente decidere quali ingredienti utilizzare (a seconda dell'effetto che si desidera ottenere), e infilarli in un barattolo, in una bottiglia o in una caraffa insieme all'acqua. Il tutto va conservato in frigorifero, anche per gustarlo in freschezza. È un infuso di acqua con frutta, verdura, agrumi e aromi, ricca di benefici e dalle proprietà depurative. Si tratta di acqua dalle proprietà depurative e drenanti, semplicissima da preparare anche a casa in pochi minuti. Ma il vero plus di queste acque è il loro gusto goloso, rinfrescante e senza zuccheri: un modo del tutto nuovo per depurarsi, sgonfiarsi e anche per risvegliare un metabolismo un po' addormentato. Con il caldo intenso di questi mesi, è importante bere molto: perché non provare qualche bevanda dal gusto particolare? Ecco di seguito le migliori acque detox estive per drenarsi e depurarsi. Non è una novità di quest'anno, ma sicuramente anche questa estate l’acqua detox sarà una delle bevande preferite da migliaia di persone. Semplici preparati a base d'acqua, ai quali vengono aggiunti alcuni ingredienti naturali per disintossicare l'organismo e guadagnarne in salute. A seconda di ciò che decidiamo di mettere in infusione, la nostra acqua detox avrà diversi benefici per la nostra salute.

Acqua detox per l'estate. Proprio in questo periodo, come non mai, è importante bere molto. Con il caldo, infatti, sudiamo in abbondanza e perdiamo sali minerali, con conseguenze a volte anche molto serie per la nostra salute. È però facile stancarsi di bere sempre il solito bicchiere d'acqua. Perché dunque non prendere due piccioni con una fava e provare qualche acqua detox? Oltre ad aiutarci a tenere idratato il nostro organismo, queste bevande hanno molti altri benefici per la nostra salute. E per di più, hanno un sapore buonissimo, rendendole più gradevoli da bere rispetto alla sola acqua. Abbiamo raccolto le ricette delle 5 migliori acque detox per l'estate, cosa aspetti a provarle anche tu?

Acqua detox con limone e cetriolo. Il limone è un forte antibatterico naturale, aiuta a depurare l'organismo liberandolo dalle tossine e ha un sapore incredibilmente fresco e stuzzicante. Il cetriolo invece è ricco di vitamine e flavonoidi, è altamente idratante e aiuta a sgonfiare il corpo dai liquidi in eccesso. Per preparare un'ottima acqua detox al limone e cetriolo, scegli ingredienti di agricoltura biologica. Metti in infusione in un litro d’acqua un limone intero fatto a fette e un cetriolo pelato. Aggiungi del ghiaccio e lascia a macerare per almeno un’ora prima di gustare il tuo drink.

Acqua detox con limone e zenzero. Ancora una volta, il limone è il protagonista dell'estate: d'altronde, il suo sapore aiuta a rendere speciale ogni bevanda. Se si utilizza anche lo zenzero, poi, il successo è assicurato. Questa spezia agisce molto a livello di stomaco e intestino, favorendo la digestione e stimolando il metabolismo. È sufficiente mettere in infusione un pezzo di zenzero e un limone a spicchi: il risultato è eccellente.

Acqua detox con aloe vera. L'aloe possiede tantissime proprietà importanti per la nostra salute: è depurativa e idratante, ha un'azione antinfiammatoria e aiuta a digerire. Inoltre è ricca di vitamine e di sostanze antiossidanti, che contrastano l'invecchiamento cellulare. La ricetta di questa acqua detox prevede l'utilizzo di un cucchiaio di gel di aloe vera, che puoi estrarre tranquillamente dalle foglie della pianta, se la tieni in casa. Puoi anche aggiungere qualche goccia di limone per dare quel tocco in più!

Acqua detox con arancia e mirtilli L'arancia, con la sua vitamina C, aiuta a fare il pieno di energia. I mirtilli invece sono ricchi di antiossidanti e donano all'acqua un colore davvero molto invitante. Questa bevanda è ottima se il giorno precedente si è esagerato con i drink: allevia i fastidiosi postumi quali mal di testa e nausea, oltre a favorire la digestione. Per prepararla, servono una manciata di mirtilli e mezza arancia a fette.

Acqua detox menta e pompelmo rosa. Il pompelmo protegge lo stomaco e favorisce la digestione, aiuta a smaltire le tossine e riattiva il metabolismo, stimolando il processo attraverso il quale il nostro organismo brucia i grassi. La menta, dal suo canto, collabora nel processo digestivo e dona un tocco di freschezza davvero unico. Metti in infusione 6 fette di pompelmo rosa e 4 foglie di menta, per un drink estivo da paura.